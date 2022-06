Avellino | accelerata sul mercato | ecco il doppio colpo in entrata

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo i primi abboccamenti,l’sulda parte dell’. La società batte ilin, Daniele Franco centrocampista e Giuseppe Guadagni attaccante. Il primo, l’ultima stagione in forza alla Turris lo scorso gennaio ha sfiorato la maglia biancoverde, salvo poi ripensamenti da parte dell’ex direttore sportivo Salvatore Di Somma. Classe ’94 nella stagione 2021/2022 ha collezionato 31 presenze, 2 reti e 5 assist. Il secondo classe ’01 ha vestito la maglia della Paganese con 29 gettoni, 5 gol e 1 assist. Entrambi arriveranno in Irpinia con la formula del “parametro zero”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

