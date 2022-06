Atalanta, mano tesa ai tifosi: abbonamenti 2022/2023 (quasi) tutti più bassi di due anni fa (Di lunedì 6 giugno 2022) Bergamo. “Io ho fatto il bravo, ora fatelo anche voi”: così Antonio Percassi presentava la campagna abbonamenti della stagione 2019/2020, l’ultima prima che il Covid sconvolgesse tutte le nostre vite e non solo le abitudini sportive. Avrebbe potuto essere lo slogan di quella campagna (quello ufficiale era “Qui si fa la storia”) e, di riflesso, potrebbe essere anche quello di quella che scatterà alle 10 di sabato 11 giugno. Perchè la società, citando un motto carissimo ai tifosi e che non passa mai di moda, con “Forza Atalanta, sempre” ha fatto più di un passo incontro ai propri sostenitori: considerando le due partite casalinghe in più che si disputeranno (le canoniche 19 contro le 17 di due anni fa quando ci fu l’iniziale trasloco forzato a Parma causa lavori) i prezzi di ogni settore, ad eccezione della sola ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Bergamo. “Io ho fatto il bravo, ora fatelo anche voi”: così Antonio Percassi presentava la campagnadella stagione 2019/2020, l’ultima prima che il Covid sconvolgesse tutte le nostre vite e non solo le abitudini sportive. Avrebbe potuto essere lo slogan di quella campagna (quello ufficiale era “Qui si fa la storia”) e, di riflesso, potrebbe essere anche quello di quella che scatterà alle 10 di sabato 11 giugno. Perchè la società, citando un motto carissimo aie che non passa mai di moda, con “Forza, sempre” ha fatto più di un passo incontro ai propri sostenitori: considerando le due partite casalinghe in più che si disputeranno (le canoniche 19 contro le 17 di duefa quando ci fu l’iniziale trasloco forzato a Parma causa lavori) i prezzi di ogni settore, ad eccezione della sola ...

Advertising

ICazzotti : @FrankRN10 @mantegazziani Napoli-Rigore negato a Osimenh Spezia-Fallo di rebic e rete a gioco fermo Udinese-il tocc… - Cucciolina96251 : RT @RaimondoDM: ???? Ai titoli di coda l'avventura di #Merih Demiral all'#Atalanta. La Dea lo riscatterà solo se avrà in mano un'offerta sup… - Vincenzo140893 : RT @RaimondoDM: ???? Ai titoli di coda l'avventura di #Merih Demiral all'#Atalanta. La Dea lo riscatterà solo se avrà in mano un'offerta sup… - ZonaBianconeri : RT @RaimondoDM: ???? Ai titoli di coda l'avventura di #Merih Demiral all'#Atalanta. La Dea lo riscatterà solo se avrà in mano un'offerta sup… - RaimondoDM : ???? Ai titoli di coda l'avventura di #Merih Demiral all'#Atalanta. La Dea lo riscatterà solo se avrà in mano un'off… -