Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 5 giugno 2022

(Di lunedì 6 giugno 2022)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 le repliche della serie tv Mina Settembre hanno totalizzato 2845 spettatori (16.70% di share) nel primo episodio e 2759 (18.95%) nel secondo; su Canale5 la puntata del game show Avanti un altro! Pure di sera si è portata a casa 2257 spettatori (share 14.84%). Su Italia1 il film Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno ha ottenuto 819 spettatori (6.39%); su Rai2 gli episodi della serie tv The Rookie hanno avuto 1033 spettatori (6.03%) il primo e 1185 (7.06%) il secondo, mentre su Rai3 lo spettacolo Via dei Matti Picture Show ha intrattenuto 697 spettatori ...

