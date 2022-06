Apple Pay Later, gli M2, Ventura e le altre novità del WWDC 2022 (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Dopo due anni esclusivamente online, è la prima World Wide Developers Conference di Apple dal 2019 con una presenza fisica. Dal 6 al 10 giugno all'Apple Park di Cupertino, in California, spazio all'evento che la società della mela morsicata rivolge alla community di sviluppatori e agli addetti ai lavori. Occhi puntati sul keynote (registrato) di apertura, durante il quale il Ceo di Apple, Tim Cook, ha presentato le ultime versioni del software Apple per iPhone, iPad (iPadOS 16), Mac, Watch (watchOS 9) e TV. I nuovi “bit”, come i partecipanti chiamano spesso gli aggiornamenti, sono il più grande annuncio di software Apple dell'anno e stabiliscono la strategia di Apple nei prossimi 12 mesi. "WWDC - ha detto Cook in apertura - è progettato per supportare al meglio ... Leggi su agi (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Dopo due anni esclusivamente online, è la prima World Wide Developers Conference didal 2019 con una presenza fisica. Dal 6 al 10 giugno all'Park di Cupertino, in California, spazio all'evento che la società della mela morsicata rivolge alla community di sviluppatori e agli addetti ai lavori. Occhi puntati sul keynote (registrato) di apertura, durante il quale il Ceo di, Tim Cook, ha presentato le ultime versioni del softwareper iPhone, iPad (iPadOS 16), Mac, Watch (watchOS 9) e TV. I nuovi “bit”, come i partecipanti chiamano spesso gli aggiornamenti, sono il più grande annuncio di softwaredell'anno e stabiliscono la strategia dinei prossimi 12 mesi. "- ha detto Cook in apertura - è progettato per supportare al meglio ...

Matlodi21 : RT @MarcoInn0: io uso apple pay, non so voi. tanto paga apple - agstwrId : @kttytae penso sia apple pay??? boh non lo so - AppleRetweetBot : RT @SoloBorsa: Stasera parliamo di #Apple e del suo nuovo servizio 'buy now, pay later'. Spiego perché, secondo me, gli Istituti Finanziari… - SoloBorsa : Stasera parliamo di #Apple e del suo nuovo servizio 'buy now, pay later'. Spiego perché, secondo me, gli Istituti F… - MarcoInn0 : io uso apple pay, non so voi. tanto paga apple -