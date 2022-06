“Andava fatta una doccia al medico”, l’intercettazione dei fedelissimi di Provenzano sulla morte di Attilio Manca (Di lunedì 6 giugno 2022) Era la fine del 2003. Bernardo Provenzano era ancora un uomo libero. Ricercato, introvabile. Uno dei più sanguinari boss della mafia siciliana fuggiva e si rifugiava nei bunker. Lo aveva fatto per oltre 40 anni e lo faceva anche allora, nonostante quel tumore alla prostata che gli era stato diagnosticato. E proprio in quel periodo – tre anni prima della sua cattura, nel 2006 – i suoi gregari avevano contattato un giovane urologo, Attilio Manca, affinché prestasse le sue cure al boss. Il medico, però, si rifiutò. Poi, all’inizio del febbraio del 2004, il suo corpo fu trovato senza vita nella sua casa di Viterbo, dove si era trasferito per lavorare all’Ospedale Belcolle. L’ipotesi del suicidio non aveva mai convinto e oggi, alla luce di una nuova intercettazione ambientale, ci sono elementi per trovare il responsabile di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Era la fine del 2003. Bernardoera ancora un uomo libero. Ricercato, introvabile. Uno dei più sanguinari boss della mafia siciliana fuggiva e si rifugiava nei bunker. Lo aveva fatto per oltre 40 anni e lo faceva anche allora, nonostante quel tumore alla prostata che gli era stato diagnosticato. E proprio in quel periodo – tre anni prima della sua cattura, nel 2006 – i suoi gregari avevano contattato un giovane urologo,, affinché prestasse le sue cure al boss. Il, però, si rifiutò. Poi, all’inizio del febbraio del 2004, il suo corpo fu trovato senza vita nella sua casa di Viterbo, dove si era trasferito per lavorare all’Ospedale Belcolle. L’ipotesi del suicidio non aveva mai convinto e oggi, alla luce di una nuova intercettazione ambientale, ci sono elementi per trovare il responsabile di ...

