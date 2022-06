Allarme overdose di melatonina nei bambini Lo studio

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 6 giugno 2022) La nuova ricerca dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pubblicata sul loro sito ufficiale, rivela che ledineisono aumentate esponenzialmente negli ultimi 10 anni: il picco maggiore si è verificato durante la pandemia. Come mostra lo, nel 2021 i centri antiveleni statunitensi hanno ricevuto più di 52.000 chiamate perche consumavano quantità allarmanti di: per la maggior parte si trattava dipiccoli che erano venuti a contatto accidentalmente con bottigliette diconservate in luoghi inappropriati. La crescita didineiè aumentata moltissimo nell’ultimo decennio: come riporta lo ...