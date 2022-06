Account fake su Twitter, dopo le accuse di Elon Musk parte un’indagine in Texas (Di lunedì 6 giugno 2022) Si inserisce anche la giustizia americana nella trattativa sull’acquisto di Twitter avviata da Elon Musk, che ancora oggi ha attaccato i vertici del social network sul tema spinoso degli Account falsi. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha avviato un’indagine su Twitter per possibile falsa comunicazione a proposito della quantità di profili fake presenti sul social. Il procuratore texano punta a chiarire se Twitter ha comunicato in modo «ingannevole» quanti siano realmente i bot violando così le leggi in vigore in Texas. accuse che fanno il paio con quelle contenute nella lettera che Musk ha inviato alla Sec, l’organo di vigilanza della borsa valori. Nel testo il ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Si inserisce anche la giustizia americana nella trattativa sull’acquisto diavviata da, che ancora oggi ha attaccato i vertici del social network sul tema spinoso deglifalsi. Il procuratore generale del, Ken Paxton, ha avviatosuper possibile falsa comunicazione a proposito della quantità di profilipresenti sul social. Il procuratore texano punta a chiarire seha comunicato in modo «ingannevole» quanti siano realmente i bot violando così le leggi in vigore inche fanno il paio con quelle contenute nella lettera cheha inviato alla Sec, l’organo di vigilanza della borsa valori. Nel testo il ...

