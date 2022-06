Abete su Mancini e Gravina | “Stanno lavorando bene | le difficoltà sono nel dialogo tra i club”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 giugno 2022) L’ex. presidente della Figc Giancarlo, intervenuto nel corso del programma “La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento, ha commentato la situazione della Nazionale e del nostro calcio. In primo luogo il dirigente si è soffermato sul lavoro fatto fin qui da: “sta operandocome presidente della Federcalcio, ci vuole una riflessione interna alla Lega Serie A per una politica sportiva che rappresenti anche l’interesse generale.ha grande qualità, lo testimoniano i suoi risultati. Dobbiamo continuare in questa direzione, la prestazione contro la Germania ci fa sperare ma non bisogna illudersi: il percorso è lungo, è andataall’Europeo ma il nostro non è un livello di eccellenza come testimoniano i risultati dei ...