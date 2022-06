A Torino preside vieta shorts, canotte e infradito: “Stop al look da spiaggia anche per insegnanti e genitori” (Di lunedì 6 giugno 2022) Nuova circolare da parte di una dirigente scolastico contro il look da spiaggia. Stop, dunque, a shorts, canotte, top scollati, hot pants, gonne troppo succinte e infradito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 giugno 2022) Nuova circolare da parte di una dirigente scolastico contro ilda, dunque, a, top scollati, hot pants, gonne troppo succinte e. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : A Torino preside vieta shorts, canotte e infradito: “Stop al look da spiaggia anche per insegnanti e genitori” - virgiliopaolo : RT @fenice_risorta: La penso esattamente come la #preside ?????? - roberto_rumiati : RT @fenice_risorta: La penso esattamente come la #preside ?????? - alexa5313 : RT @fenice_risorta: La penso esattamente come la #preside ?????? - zazoomblog : Torino preside vieta infradito top scollati e shorts a scuola: Basta look da spiaggia anche per i genitori -… -