A caccia di materia oscura con sensori quantistici innovativi

(Di lunedì 6 giugno 2022) Un contributo innovativo nella ricerca dellapotrebbe arrivare dallo sviluppo di dispositivi basati su proprietà quantistiche. Interessanti progressi in questo settore, nel quale è impegnato anche l`INFN, sono stati recentemente ottenuti nell`ambito delle attività promosse da SQMS (Superconducting Quantumls and Systems Center), il centro del Fermilab finanziato dal Dipartimento dell`Energia degli Stati Uniti (DOE) e dedicato alla ricerca di nuove tecnologie per il quantum computing e il quantum sensing. Uno studio, pubblicato il 9 maggio sulla rivista Physical Review Applied e guidato dall`INFN - unico partner non statunitense di SQMS - dimostra come le prestazioni degli aloscopi -dedicati alla rivelazione di una particolare categoria di particelle candidate a costituire la ...

