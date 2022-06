6 giugno … (Di lunedì 6 giugno 2022) Gli eventi datati 6 giugno Nella storia romanista lo si ricorda soprattutto perché sceso in campo dal primo minuto in quella sfida contro il Lecce. Ma nella stagione 1985-’86 Sven Goran Eriksson preferì più di una volta Antonio Di Carlo a Bruno Conti, come ha dichiarato lo stesso ‘Marazico’ nella sua biografia ‘Un gioco da ragazzi’ scritta con Giammarco Menga. Aveva esordito in Serie A il 30 settembre 1984 sul campo dell’Atalanta. In giallorosso tre campionati con la prima squadra. Cinquanta presenze nel massimo campionato (tutte con il club di Trigoria) e 121 tra i cadetti con le maglie di Arezzo, Genoa, Parma e Ancona. E’ nato il 6 giugno 1962. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 6 giugno 2022) Gli eventi datati 6Nella storia romanista lo si ricorda soprattutto perché sceso in campo dal primo minuto in quella sfida contro il Lecce. Ma nella stagione 1985-’86 Sven Goran Eriksson preferì più di una volta Antonio Di Carlo a Bruno Conti, come ha dichiarato lo stesso ‘Marazico’ nella sua biografia ‘Un gioco da ragazzi’ scritta con Giammarco Menga. Aveva esordito in Serie A il 30 settembre 1984 sul campo dell’Atalanta. In giallorosso tre campionati con la prima squadra. Cinquanta presenze nel massimo campionato (tutte con il club di Trigoria) e 121 tra i cadetti con le maglie di Arezzo, Genoa, Parma e Ancona. E’ nato il 61962. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Advertising

AlexBazzaro : Le mascherine obbligatorie al seggio volute da Speranza e Lamorgese sono lo sponsor definitivo per andare a votare… - Agenzia_Ansa : Molestie sessuali a ragazze di 16 anni sul treno da Gardaland. Sono stati momenti di terrore per sei amiche, quattr… - GuidoDeMartini : ?? INCONTRO A PALERMO, MERCOLEDÌ 8 GIUGNO ?? ?? A Palermo l’8-6 non puoi mancare: partecipa all’incontro con ????… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Giugno è il mese delle manifestazioni per l’orgoglio gay. Gli organizzatori rivendicano questi eventi come «osceni» e blas… - PalermoToday : Guerra in Ucraina, cinque cosa da sapere oggi -