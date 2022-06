“25 milioni e si chiude”: Juve avanti a tutte, pronto il colpo (Di lunedì 6 giugno 2022) Calciomercato Juve, il colpo dell’estate si avvicina: sul piatto servono 25 milioni di euro. I bianconeri lavorano sulla formula. La Juventus lavora in questi giorni ai diversi colpi che vuole mettere a segno sul mercato. Primo tra tutti, in pole position, resta quello relativo al ritorno in squadra di Paul Pogba. Ma non c’è solo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 giugno 2022) Calciomercato, ildell’estate si avvicina: sul piatto servono 25di euro. I bianconeri lavorano sulla formula. Lantus lavora in questi giorni ai diversi colpi che vuole mettere a segno sul mercato. Primo tra tutti, in pole position, resta quello relativo al ritorno in squadra di Paul Pogba. Ma non c’è solo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.comle Notizie della Serie A.

