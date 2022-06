Va a Medjugorje col cuore pieno di rabbia ma accade qualcosa che la stravolge

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 5 giugno 2022) Tante sofferenze, nulla che la soddisfa. Quel senso di vuoto che continua a crescere dentro di lei, fino all’arrivo nel luogo mariano, dovedi straordinario e la sua vita cambia. Ornella è una donna giovane e, come tanti giovani, pensa alla sua vita in grande. Ma c’eraalla quale lei stessa non L'articolo proviene da La Luce di Maria.