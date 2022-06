Usa, in due diverse sparatorie sei morti e 25 feriti in Tennessee e Pennsylvania (Di domenica 5 giugno 2022) Negli Stati Uniti non si fermano gli episodi violenti e le sparatorie. Sono oggi i morti sono stati sei, mentre almeno 25 sono rimaste ferite. Tre le persone uccise e 14 colpite non mortalmente vicino ad un nightclub a Chattanooga, in Tennessee. Due persone sono morte in seguito alle ferite d’arma da fuoco, una dopo essere stata travolta da un’auto mentre tentava di fuggire. Tra le persone colpite anche un minore. Da una prima ricostruzione ci sarebbero stati più tiratori. La polizia ritiene che si tratti di un episodio isolato e ha lanciato un appello a chiunque possa fornire informazioni. Ignoto per ora il movente della sparatoria. box correlati id=”6614301? tipo=”articolo” Il discorso di Biden dopo le stragi: “Le armi sono la prima causa di morte per i bambini negli Usa, dobbiamo vietare quelle d’assalto”/box correlati Tre decessi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Negli Stati Uniti non si fermano gli episodi violenti e le. Sono oggi isono stati sei, mentre almeno 25 sono rimaste ferite. Tre le persone uccise e 14 colpite non mortalmente vicino ad un nightclub a Chattanooga, in. Due persone sono morte in seguito alle ferite d’arma da fuoco, una dopo essere stata travolta da un’auto mentre tentava di fuggire. Tra le persone colpite anche un minore. Da una prima ricostruzione ci sarebbero stati più tiratori. La polizia ritiene che si tratti di un episodio isolato e ha lanciato un appello a chiunque possa fornire informazioni. Ignoto per ora il movente della sparatoria. box correlati id=”6614301? tipo=”articolo” Il discorso di Biden dopo le stragi: “Le armi sono la prima causa di morte per i bambini negli Usa, dobbiamo vietare quelle d’assalto”/box correlati Tre decessi e ...

