Ucraina | Giletti in diretta tv da Mosca | «Polemiche incomprensibili | un giornalista deve vedere con i propri occhi la realtà»

Advertising

Corriere : Ucraina, Giletti a Mosca: «Non capisco le polemiche, un giornalista deve vedere con i propri occhi la realtà» - matteorenzi : Quaranta minuti di intervista a tutto campo con Massimo Giletti. Da “Il Mostro” alla guerra in Ucraina, una discuss… - StefaniaFalone : Giletti a Mosca: «Un giornalista deve vedere con i propri occhi la realtà» - PeppeMorano : Che schifo, tu e il tuo Direttore di Rete a #LaZtv Giletti a Mosca: «Un giornalista deve vedere con i propri occhi… - Pieroasinistra : RT @baffi_francesco: Giletti va a Mosca per intervistare alcuni filo-Putin. Con tutto il cuore mi auguro che lo arrestino e lo tengano là p… -

Molti giornalisti sono andati via, ma è un errore', racconta. "accoltellata". Il prof. Orsini si scatena: Nato e Occidente traditori seriali 'Qui ci sarà un confronto vivace con ...Una 'missione', quella del giornalista e conduttore televisivo, che è destinata a far discutere, molto più di quando è andato a Odessa, in. Stavolta, infatti,è in Russia e questo già ...Non è l'Arena stasera domenica 5 giugno 2022, temi e ospiti. Giletti a Mosca intervista la portavoce di Lavrov, tutti gli ospiti ...Sono stato in tutte le parti del mondo, bisogna vedere con i propri occhi per raccontare», conclude in radiovsione CONFRONTO CHOC Non è l'Arena, giornalista ucraino Maistrouk minaccia di. «È sempre co ...