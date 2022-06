“Triangle of Sadness”, una vittoria a Cannes tra satira e controversie (Di domenica 5 giugno 2022) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio all’ultimo festival di Cannes per parlavi del film che ha vinto la Palma d’oro. Parleremo di moda, ipocrisia e critica sociale. Abbiamo dedicato questa puntata a “Triangle of Sadness” di Ruben Östlund “È lo scopo primario, ma quella intelligente. Non quella sciocca dei bimbi sui genitori o quella crudele che colpisce le persone vere sui social. Nella finzione del cinema tutto è permesso, non fai davvero male a qualcuno. Ma quando affronti soggetti spinosi devi essere preparato e pronto a gestire le reazioni”. Sono dichiarazioni rilasciate da Ruben Östlund in occasione della recente vittoria a Cannes sul fulcro del suo cinema. Stiamo parlando di quella satira e quella provocazione con cui aveva già trionfato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio all’ultimo festival diper parlavi del film che ha vinto la Palma d’oro. Parleremo di moda, ipocrisia e critica sociale. Abbiamo dedicato questa puntata a “of” di Ruben Östlund “È lo scopo primario, ma quella intelligente. Non quella sciocca dei bimbi sui genitori o quella crudele che colpisce le persone vere sui social. Nella finzione del cinema tutto è permesso, non fai davvero male a qualcuno. Ma quando affronti soggetti spinosi devi essere preparato e pronto a gestire le reazioni”. Sono dichiarazioni rilasciate da Ruben Östlund in occasione della recentesul fulcro del suo cinema. Stiamo parlando di quellae quella provocazione con cui aveva già trionfato ...

