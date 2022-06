Traffico Roma del 05-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschial momento intenso sulla Litoranea Ostia Anzio con rallentamenti in prossimità delle località balneari mentre sulle strade diilsi presenta ancora scorrevole addirittura scarso solo intorno al Vaticano si registra un maggior movimento per l’afflusso dei fedeli in piazza San Pietro per le consuete celebrazioni domenicali attenzione Dunque ai divieti di sosta e ai cambiamenti della viabilità mi ricordo che via dei Fori Imperiali per tutto il giorno è isola pedonale e di conseguenza le molte linee di bus e che normalmente vi transitano deviano il loro percorso e anche nella giornata di oggi sulla metro B è interrotta la tratta Castro Pretorio Laurentina il servizio è comunque sostituito da bus navetta bene per il momento è tutto ma ...