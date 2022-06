Sui missili a lungo raggio per Kiev Putin torna a minacciare: reagiremo colpendo nuovi siti finora risparmiati (Di domenica 5 giugno 2022) In un'intervista televisiva il capo del Cremlino ribadisce che nuove armi significa allargare il conflitto e anche centri di comando come i palazzi del governo possono finire nel mirino Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 giugno 2022) In un'intervista televisiva il capo del Cremlino ribadisce che nuove armi significa allargare il conflitto e anche centri di comando come i palazzi del governo possono finire nel mirino

Advertising

fattoquotidiano : Ora Biden mette il freno a mano sui missili a Kiev ?????????? ???? ?????????? ???????????????????? ?? - FaRitardo1 : @ErmannoKilgore @REstaCorporate @ultimenotizie Per far male ad una nazione nemica sono troppe anche un decimo di qu… - neuron_lost : @putino Erdogan, il Putin non biondo. Ha parlato tra un lancio di missili ed un'altro sui curdi? - AAguar73 : @Gianl1974 @putino E ti credo! 70 anni in deposito... Già sui missili stoccati 20 anni fa,pare ci sia quasi il 40%… - cornelli_emilio : @RaffaelloLupi @PiazzapulitaLA7 Ci si arriva. Prima solo le armi leggere e anticarro, poi i tank, adesso gli Himars… -