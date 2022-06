Advertising

STnews365 : Sassuolo, aumenta l'interesse intorno a Scamacca. Scamacca interessa non solo in Serie A, ma anche all'estero.… - BuonAndrew : RT @FrankPuppeteer: Mi immagino Gnonto che va al Sassuolo e che quindi aumenta in automatico il valore del 50%, poi 2-3 gol su ribattute fo… - FrankPuppeteer : Mi immagino Gnonto che va al Sassuolo e che quindi aumenta in automatico il valore del 50%, poi 2-3 gol su ribattut… - Shinmilanista : @AlexTheLondoner @IlTurbante3 @CalcioFinanza Lo stadio di proprietà è utile perché aumenta i guadagni di parecchi m… -

L'interesse per Gianluca Scamacca, giovane attaccante centrale del, non è limitato solamente ai nostri club di Serie A . Non è infatti un segreto che Milan, Inter e Juventus abbiano messo gli occhi sulla forte punta, futuro centravanti anche della nazionale ......non aver ancora smaltito i postumi della vittoria dei rossoneri a Reggio Emilia contro il, ... La sua soddisfazionepoi nel pensare che il Milan, in fondo, non era la squadra più forte: "... Sassuolo, aumenta l'interesse intorno a Scamacca Gianluca Scamacca è l’oggetto del desiderio di diversi club: l’attaccante del Sassuolo ha diverse richieste, attenzione all’Arsenal. (Calcio News 24) Una cifra sicuramente importante ma non ancora ...L’interesse per Gianluca Scamacca, giovane attaccante centrale del Sassuolo, non è limitato solamente ai nostri club di Serie A. Non è infatti un segreto che Milan, Inter e Juventus abbiano messo gli ...