“Non doveva farlo”. Antonino Spinalbese fa infuriare Belen Rodriguez, nuova bufera in arrivo (Di domenica 5 giugno 2022) Antonino Spinalbese, la notizia va incontro a una conferma. L’ex compagno di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì è diventato il protagonista indiscusso di pagine e pagine di cronaca rosa. Infatti dopo la rottura dalla showgirl e conduttrice argentina e la presunta nuova fiamma al suo fianco, Antonino Spinalbese sembra voler ampliare ulteriormente i suoi orizzonti. Ecco cosa sta succendendo nella vita del fotografo. Antonino Spinalbese, l’annuncio ufficiale di The Pipol Tv che riporta la notizia del fatidico ‘si’ ma non in campo sentimentale. Per l’ex compagno di Belen Rodriguez, all’orizzonte, una nuova esperienza tutta da vivere. Infatti pare che avrebbe accettato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 giugno 2022), la notizia va incontro a una conferma. L’ex compagno die padre della piccola Luna Marì è diventato il protagonista indiscusso di pagine e pagine di cronaca rosa. Infatti dopo la rottura dalla showgirl e conduttrice argentina e la presuntafiamma al suo fianco,sembra voler ampliare ulteriormente i suoi orizzonti. Ecco cosa sta succendendo nella vita del fotografo., l’annuncio ufficiale di The Pipol Tv che riporta la notizia del fatidico ‘si’ ma non in campo sentimentale. Per l’ex compagno di, all’orizzonte, unaesperienza tutta da vivere. Infatti pare che avrebbe accettato di ...

