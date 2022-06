Manuel Bortuzzo torna a parlare: perché ha lasciato Lulù (Di domenica 5 giugno 2022) torna a parlare Manuel Bortuzzo dopo essersi lasciato con Lulù Selassiè. Adesso l’ex gieffino va a ruota libera su diversi argomenti: le sue parole. Manuel Bortuzzo negli ultimi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato a ruota libera di diversi argomenti. Infatti l’ex gieffino si è sfogato tra ex fidanzate e a bellissima amicizia con Aldo Montano: andiamo a vedere cos’ha detto. Il concorrente durante l’ultima edizione del GF Vip (via Screenshot)Nella giornata di ieri Manuel Bortuzzo è tornato a parlare rilasciando un’intervista a “Non succederà più”, programma radiofonico di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli. L’ex protagonista ... Leggi su vesuvius (Di domenica 5 giugno 2022)dopo essersiconSelassiè. Adesso l’ex gieffino va a ruota libera su diversi argomenti: le sue parole.negli ultimi giorni ha ridelle dichiarazioni in cui ha parlato a ruota libera di diversi argomenti. Infatti l’ex gieffino si è sfogato tra ex fidanzate e a bellissima amicizia con Aldo Montano: andiamo a vedere cos’ha detto. Il concorrente durante l’ultima edizione del GF Vip (via Screenshot)Nella giornata di ierito arilasciando un’intervista a “Non succederà più”, programma radiofonico di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli. L’ex protagonista ...

Advertising

fanpage : 'Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e per il suo bene. Non mi interessa… - polemicosa101 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Soleil Sorge asfalta Manuel Bortuzzo: “Ipocrisie invecchiate male” L’influencer dopo l’ultima intervista del nuota… - sandr04740891 : RT @03TrashAddicted: Il più grande incubo di Manuel Bortuzzo #gfvip #SoleilSorge #soleilarmy #luluselassie #fairylu - francifairy : RT @03TrashAddicted: Il più grande incubo di Manuel Bortuzzo #gfvip #SoleilSorge #soleilarmy #luluselassie #fairylu - Novella_2000 : Manuel Bortuzzo torna a parlare di Lulù e punzecchia l’ex cognata Clarissa -