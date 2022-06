Lotta a due tra Inter e Fiorentina per Bellanova del Cagliari: i dettagli (Di domenica 5 giugno 2022) Inter Fiorentina Bellanova Cagliari – Stando a quanto riportato da Firenzeviola.it, ci sarebbero una Lotta a due tra Inter e Fiorentina per aggiudicarsi Raoul Bellanova del Cagliari. Nelle ultime ore i nerazzurri avrebbero scavalcato la viola nelle gerarchie. “La settimana prossima dovrebbe essere decisiva per scoprire quale sarà il futuro dell’ex Bordeaux, che vorrebbe una squadra che gli garantisse un buon minutaggio. Il problema è che i dirigenti gigliati hanno monitorato anche altri profili e non sarebbero del tutto convinti di affiancare a Venuti soltanto Bellanova. Soprattutto perché in passato ha giocato più da quinto di centrocampo che da quarto di difesa. Di conseguenza l’ipotesi Inter, a ... Leggi su seriea24 (Di domenica 5 giugno 2022)– Stando a quanto riportato da Firenzeviola.it, ci sarebbero unaa due traper aggiudicarsi Raouldel. Nelle ultime ore i nerazzurri avrebbero scavalcato la viola nelle gerarchie. “La settimana prossima dovrebbe essere decisiva per scoprire quale sarà il futuro dell’ex Bordeaux, che vorrebbe una squadra che gli garantisse un buon minutaggio. Il problema è che i dirigenti gigliati hanno monitorato anche altri profili e non sarebbero del tutto convinti di affiancare a Venuti soltanto. Soprattutto perché in passato ha giocato più da quinto di centrocampo che da quarto di difesa. Di conseguenza l’ipotesi, a ...

