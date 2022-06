Lezioni di stile dal pianeta calcio (Di domenica 5 giugno 2022) C'è stato un tempo in cui gli atleti venivano considerati solo come tali: star venerate in virtù delle loro doti atletiche. Negli anni le cose sono cambiate e i calciatori che presentiamo in questo articolo dimostrano quanto l’immagine di uno sportivo si sia evoluta. LEGGI ANCHE: Kylian Mbappé porta gli occhiali che tutti vorremo quest'annoKylian Mbappé ha scelto di sposare la propria immagine alla campagna di un marchio che unisce sport e tecnologia. Ecco le quattro silhouette degli occhiali Oakley adatte a ogni stagione e occasione Cristiano Ronaldo si è comprato un orologio fatto come la sua BugattiIl campione portoghese è un perfezionista. La scelta del suo nuovo orologio lo conferma Si tratta spesso di personaggi diventati icone di stile e star ascese al ruolo di veri e propri marchi che rappresentano non solo la ricerca di stile di un ... Leggi su gqitalia (Di domenica 5 giugno 2022) C'è stato un tempo in cui gli atleti venivano considerati solo come tali: star venerate in virtù delle loro doti atletiche. Negli anni le cose sono cambiate e i calciatori che presentiamo in questo articolo dimostrano quanto l’immagine di uno sportivo si sia evoluta. LEGGI ANCHE: Kylian Mbappé porta gli occhiali che tutti vorremo quest'annoKylian Mbappé ha scelto di sposare la propria immagine alla campagna di un marchio che unisce sport e tecnologia. Ecco le quattro silhouette degli occhiali Oakley adatte a ogni stagione e occasione Cristiano Ronaldo si è comprato un orologio fatto come la sua BugattiIl campione portoghese è un perfezionista. La scelta del suo nuovo orologio lo conferma Si tratta spesso di personaggi diventati icone die star ascese al ruolo di veri e propri marchi che rappresentano non solo la ricerca didi un ...

