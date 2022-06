Kvaratskhelia show: gol e assist con la Georgia – VIDEO (Di domenica 5 giugno 2022) La Georgia batte 5-2 la Bulgaria in Nations League, ancora una volta protagonista Kvaratkshelia con gol e assist. L’attaccante che si trasferirà a Napoli da luglio si è messo di nuovo in evidenzia con la sua Nazionale dopo il gol segnato in amichevole con un pallonetto fantastico. Questa volta in una gara ufficiale il Georgiano ha messo a segno prima un assist per la rete del vantaggio Georgiano, poi si è guadagnato ed ha siglato personalmente il rigore del momentaneo 4-1, un destro potente e preciso nell’angolino basso che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Insomma un’altra ottima prestazione per Kvaratskhelia che sta segnando con grande continuità anche con la Dimamo Batumi. A questo punto cresce ancora di più la curiosità di vederlo in maglia azzurra, per capire se ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 giugno 2022) Labatte 5-2 la Bulgaria in Nations League, ancora una volta protagonista Kvaratkshelia con gol e. L’attaccante che si trasferirà a Napoli da luglio si è messo di nuovo in evidenzia con la sua Nazionale dopo il gol segnato in amichevole con un pallonetto fantastico. Questa volta in una gara ufficiale ilno ha messo a segno prima unper la rete del vantaggiono, poi si è guadagnato ed ha siglato personalmente il rigore del momentaneo 4-1, un destro potente e preciso nell’angolino basso che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Insomma un’altra ottima prestazione perche sta segnando con grande continuità anche con la Dimamo Batumi. A questo punto cresce ancora di più la curiosità di vederlo in maglia azzurra, per capire se ...

