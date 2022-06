(Di domenica 5 giugno 2022) Il 21enne di Busto Arsizio si ferma nei quarti del 25mila dollari di Kiseljak, in Bosnia: stesso risultato per il 28enne di Genova nel 15mila dollari di Heraklion, in Grecia

... il circuito di tornei Open (e femminili), organizzato dal Comitato FIT Emilia Romagna ... tanto da conquistare scudetti over e cimentarsi pure nel circuito internazionale Senior. Prima ...L'annuncio riguarda innanzitutto i due principali torneiin calendario prima di Wimbledon, ... ha rotto il patto dell'(partecipazione consentita ai russi, ma senza bandiere e come atleti ... ITF maschili: fine della corsa per Bellucci e Basso Caserta, 28 maggio 2022 – E’ stata presentata questa mattina presso la sede del Tennis Club di via Laviano a Caserta, la trentatreesima edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Citt di Case ...Dal 5 al 12 giugno sui campi del Tennis Club di via Laviano il 60 mila dollari. È la 33esima edizione, «il torneo della ripresa delle relazioni sociali» ...