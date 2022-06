In pensione a 64 anni con l’assegno ridotto dal 10% al 18%: la nuova ipotesi di riforma (Di domenica 5 giugno 2022) A fine anno lo stop a Quota 102 aumenta il rischio di un ritorno alla Legge Fornero. Tra le ipotesi di riforma spunta l’uscita a 64 anni ( con 20 di contributi) anche per chi non è totalmente soggetto al metodo contributivo. Con una penalizzazione del 3% per ogni anno di anticipo Leggi su corriere (Di domenica 5 giugno 2022) A fine anno lo stop a Quota 102 aumenta il rischio di un ritorno alla Legge Fornero. Tra ledispunta l’uscita a 64( con 20 di contributi) anche per chi non è totalmente soggetto al metodo contributivo. Con una penalizzazione del 3% per ogni anno di anticipo

Advertising

DiegoMarcello1 : RT @foreveragain70: Età media 13/14 anni, se alla loro età fossi andata in giro (s)vestita così, ora percepirei la pensione per mutilati. M… - La_JejeJeje : RT @foreveragain70: Età media 13/14 anni, se alla loro età fossi andata in giro (s)vestita così, ora percepirei la pensione per mutilati. M… - ohnodinuovo : La mia collega 2003 che mi inizia un discorso con 'Si dai, quando facevi tu la seconda superiore e cioè 4 anni fa..… - TrendOnline : #Ultimissime #novità #pensione #vecchiaia #anticipata #donna - l'#INPS rilascia più di un #contributo economico pri… - vagrantforlives : @Ivan__soli Ivan mia madre si è trovata con 5 anni in meno di contributi non versati quando ha fatto la richiesta p… -