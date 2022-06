Il Caravaggio a Ragusa è di Caravaggio VIDEO

(Di domenica 5 giugno 2022)– “Per tutti noi non c’è dubbio: il quadro focus centrale della mostra a, è di”. Si conclude con una certezza il simposio promosso ieri per parlare del quadro “San Giovanni giacente” die cuore della mostra “: ultimo approdo” in corso nei suggestivi spazi della Chiesa della Badia e che sta trovando sempre più grande interesse da parte di visitatori e turisti. Si chiudono le polemiche, soprattutto di natura politica piuttosto che di storia dell’arte, che hanno riguardato il quadro. E adesso, dopo la presentazione degli studi, delle analisi e dei risultati della ricerca scientifica, presentati nel simposio, per gli esperti presenti, storici dell’arte, chimici e fisici, quel quadro è di ...

Questa vicenda, che ha messo in risalto la figura del, ha fatto ricordare che, in provincia diesiste una tela, una fedele riproduzione d'epoca di una importante opera del Merisi.