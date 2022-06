Esplosioni a Kiev | un missile a bassa quota colpisce la capitale Le immagini delle colonne di fumo

(Di domenica 5 giugno 2022) Un, poi una potente esplosione edinellaucraina. . Dall'alba le sirene d'allarme per attacchi che sono risuonati in molte città del Paese, inclusa. Il sindaco di, Vitali Klitschko, ha confermato su Telegram che laè sotto attacco: "Lein particolare riguardano i distretti di Darnytsky e Dniprovsky". L'operatore nucleare statale ucraino Energoatom ha dichiarato che unda crociera russo è volato "criticamente basso" stamattina su una grande centrale nucleare. "È probabile che sia stato ilsparato in direzione di", ha affermato in un post sull'app di ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dare altre armi a Kiev da parte dell'Occidente ha l'unico obiettivo di 'estendere il conflitto più possib… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Diverse esplosioni hanno colpito Kiev all'alba di oggi: lo ha riferito il sindaco Vitali Klitschko su Tel… - repubblica : Ucraina, potenti esplosioni a Kiev. Sirene d'allarme per attacchi in diverse citta' - FoxxNotreal : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Dare altre armi a Kiev da parte dell'Occidente ha l'unico obiettivo di 'estendere il conflitto più possibile'.… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Dare altre armi a Kiev da parte dell'Occidente ha l'unico obiettivo di 'estendere il conflitto più possibile'.… -

Combattimenti feroci in diverse città del Donbass. I filorussi hanno dichiarato di essere arrivati alla periferia di Lysychansk. Forti. In fiamme un antico monastero. Missile russo a bassa quota sopra centrale nucleare di Mycolayv. Da oggi esercitazioni dell'Alleanza Atlantica nel Baltico anche con Svezia e ...torna sotto attacco. Dopo oltre due mesi nuovesono state udite nei quartieri di Darnytskyi e Dniprovsky nella mattinata di oggi. Alcuni missili sono volati peraltro a bassa quota ...Dopo due mesi dagli ultimi attacchi, tornano le esplosioni a Kiev, come confermato dal sindaco Vitali Klitschko: missili russi sarebbero stati lanciati sulla Capitale ucraina da un bombardiere ...Erdogan: «Panico in Europa per la crisi». Putin: «Se arriveranno armi Himars colpiremo nuovi obiettivi». Al via le esercitazioni Nato nel Mar Baltico. L’Onu ...