Esplosione in abitazione, muore Vincenzo Failla (Di domenica 5 giugno 2022) Esplosione questa notte in un'abitazione di due piani in via Carlentini, a Sortino, nel Siracusano. Vincenzo Failla, 56 anni, operaio forestale, è deceduto; la sorella, che abitava insieme a lui, è stata estratta dalle macerie dai vigili del fuoco e subito ricoverata in ospedale. Secondo una prima ricostruzione l'Esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas, si è innescato un incendio che ha devastato l'immobile. I vigili del fuoco stanno ancora operando per mettere in sicurezza l'area. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per comprendere con esattezza quanto è accaduto, in ogni caso l'immobile è stato posto sotto sequestro, per cui nelle prossime ore, non appena l'immobile sarà messo in sicurezza, si procederà ai controlli. Riflettori accesi sulla bombola del gas, da cui sarebbe ...

