Dalla Thailandia a Modica: ospitare Eng è stata una fantastica esperienza di vita (Di domenica 5 giugno 2022) Ragusa – E’ in corso la nuova selezione della famiglie italiane e ragusane che potranno accogliere da settembre gli studenti in arrivo da tutto il mondo con Intercultura. Il prossimo 10 giugno in provincia di Ragusa i volontari di Intercultura con un collegamento online spiegheranno alle famiglie come diventare una famiglia ospitante di un ragazzo o una ragazza di un altro Paese (sono oltre 500 i giovani che arriveranno in Italia all’inizio del prossimo anno scolastico”. Al momento in provincia di Ragusa sono quattro le famiglie ospitanti che hanno accolto nelle loro case Victoria, Eng, Clara e Mariana Gabriela, provenienti da Cile, Thailandia, USA e Venezuela. Una di queste famiglie è di Modica ed ha accolto Eng, una ragazzina thailandese. La fantastica Eng ha vissuto nella casa della famiglia di Orazio Modica Ragusa. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 5 giugno 2022) Ragusa – E’ in corso la nuova selezione della famiglie italiane e ragusane che potranno accogliere da settembre gli studenti in arrivo da tutto il mondo con Intercultura. Il prossimo 10 giugno in provincia di Ragusa i volontari di Intercultura con un collegamento online spiegheranno alle famiglie come diventare una famiglia ospitante di un ragazzo o una ragazza di un altro Paese (sono oltre 500 i giovani che arriveranno in Italia all’inizio del prossimo anno scolastico”. Al momento in provincia di Ragusa sono quattro le famiglie ospitanti che hanno accolto nelle loro case Victoria, Eng, Clara e Mariana Gabriela, provenienti da Cile,, USA e Venezuela. Una di queste famiglie è died ha accolto Eng, una ragazzina thailandese. LaEng ha vissuto nella casa della famiglia di OrazioRagusa. ...

Advertising

V94Valerio : RT @ilcontealmaviva: La dimostrazione che tutto il mondo è paese è che tempo fa avevo letto (su twitter, e dove se no?) che le proteste con… - the_highsparrow : RT @ilcontealmaviva: La dimostrazione che tutto il mondo è paese è che tempo fa avevo letto (su twitter, e dove se no?) che le proteste con… - ilcontealmaviva : La dimostrazione che tutto il mondo è paese è che tempo fa avevo letto (su twitter, e dove se no?) che le proteste… - Profilo3Marco : RT @andreaschiassi: Un sogno, solo un sogno: Maignan Kalulu Botman Tomori Theo. Tonali Sanches. Zaniolo De Kaneteare Leao Nkunku. A quel pu… - andreaschiassi : Un sogno, solo un sogno: Maignan Kalulu Botman Tomori Theo. Tonali Sanches. Zaniolo De Kaneteare Leao Nkunku. A que… -