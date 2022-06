Corsa a due per Molina. Suggestione Bellerin per la Juventus (Di domenica 5 giugno 2022) Oltre alla questione relativa alla punta, la Juventus continua a lavorare anche per gli etserni bassi di difesa. Corsa a due per Molina, i bianconeri dovranno battagliare con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. L’ultimo giocatore accostato ai bianconeri è Hector Bellerin, terzino destro in forza al Real Betis. Corsa a due per Molina, sarà Atletico contro Juventus? L’esterno argentino dell’Udinese è diventato oggetto di desiderio sia per i Colchoneros che per la Vecchia Signora. I sette gol e i 5 assist in 35 partite di Serie A hanno inevitabilmente alzato la richiesta dei friulani, che vorrebbero almeno 25-30 milioni. Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, avrebbe chiesto esplicitamente uno sforzo alla dirigenza per portalo in Spagna. Tuttavia c’è ottimismo tra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 5 giugno 2022) Oltre alla questione relativa alla punta, lacontinua a lavorare anche per gli etserni bassi di difesa.a due per, i bianconeri dovranno battagliare con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. L’ultimo giocatore accostato ai bianconeri è Hector, terzino destro in forza al Real Betis.a due per, sarà Atletico contro? L’esterno argentino dell’Udinese è diventato oggetto di desiderio sia per i Colchoneros che per la Vecchia Signora. I sette gol e i 5 assist in 35 partite di Serie A hanno inevitabilmente alzato la richiesta dei friulani, che vorrebbero almeno 25-30 milioni. Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, avrebbe chiesto esplicitamente uno sforzo alla dirigenza per portalo in Spagna. Tuttavia c’è ottimismo tra ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Pirlo oggi avrà un nuovo contatto con il #Karagumruk. Daniele #DeRossi resta - come anticipato due giorni fa - un… - loris30999 : RT @AlfredoPedulla: #Pirlo oggi avrà un nuovo contatto con il #Karagumruk. Daniele #DeRossi resta - come anticipato due giorni fa - un cand… - MARCO196913 : RT @AlfredoPedulla: #Pirlo oggi avrà un nuovo contatto con il #Karagumruk. Daniele #DeRossi resta - come anticipato due giorni fa - un cand… - MarcoTroiano8 : RT @MilanLiveIT: #MilanPrimavera, a caccia del nuovo tecnico ?? Due ex stelle rossonere nel mirino - MilanLiveIT : #MilanPrimavera, a caccia del nuovo tecnico ?? Due ex stelle rossonere nel mirino -