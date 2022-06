Commando armato fa strage in una chiesa in Nigeria, almeno 50 morti (Di domenica 5 giugno 2022) Sono almeno 50 le vittime dell'attacco sferrato nella chiesa di San Francesco , nello stato Nigeriano di Ondo, da un Commando di uomini armati mentre i fedeli erano riuniti per la domenica di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Sono50 le vittime dell'attacco sferrato nelladi San Francesco , nello statono di Ondo, da undi uomini armati mentre i fedeli erano riuniti per la domenica di ...

