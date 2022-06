Amber Heard alla gogna, Depp alfiere anti Me Too: cosa resta del processo più social di sempre (Di domenica 5 giugno 2022) Il processo Depp vs Heard è giunto alla conclusione con un verdetto finale che di fatto era già stato emesso sui social fin dalle prime battute. E’ stato forse il primo processo, nell’era dei social, ad essere seguito a livello mondiale. E Amber Heard, come nessuna prima, è stata oggetto di una gogna globale dove l’opinione più che legittima di considerarla attendibile o non attendibile, vittima di violenza o autrice di violenza, sincera o bugiarda, o ancora, coinvolta in una relazione dove le violenze erano reciproche, è stata travalicata da un odio e da una violenza verbale che va al di là della stessa protagonista. Nemmeno Harvey Weinstein, condannato per aver commesso molestie e violenze sessuali, o Jeffrey ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Ilvsè giuntoconclusione con un verdetto finale che di fatto era già stato emesso suifin dalle prime battute. E’ stato forse il primo, nell’era dei, ad essere seguito a livello mondiale. E, come nessuna prima, è stata oggetto di unaglobale dove l’opinione più che legittima di considerarla attendibile o non attendibile, vittima di violenza o autrice di violenza, sincera o bugiarda, o ancora, coinvolta in una relazione dove le violenze erano reciproche, è stata travalicata da un odio e da una violenza verbale che va al di là della stessa protagonista. Nemmeno Harvey Weinstein, condannato per aver commesso molestie e violenze sessuali, o Jeffrey ...

