Weekend tra caldo estremo di Scipione e grandine (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Primo Weekend di giugno all'insegna del gran caldo. Ma tra sabato 4 e domenica 5 giugno non sono escluse grandinate. A dominare anche questo fine settimana sarà dominato dall'anticiclone Scipione l'Africano, ma si passerà in alcuni casi da 42°C a grandinate violente, dal caldo sahariano a chicchi di ghiaccio come spiega Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Oggi, sabato 4 giugno, al nord ci sarà sole e caldo, al Centro un ampio soleggiamento e clima molto caldo e al Sud sole e caldo intenso. Domani, domenica 5 giugno. al nord peggiora dal pomeriggio su Alpi, Prealpi e localmente in pianura con violenti temporali. Al Centro ci saranno nubi irregolari, ma farà comunque molto caldo. Al Sud invece sempre sole e caldo.

