Un altro domani | anticipazioni dal 6 al 10 giugno 2022 | una terribile verità

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 4 giugno 2022) Debutta lunedì 6alle ore 14,45, su Canale 5, la nuova soap opera spagnola «Un» e gli spoiler dal 6 al 10si rivelano già molto interessanti. La storia è incentrata su Julia, che ha un buon lavoro ed è in procinto di sposarsi. Tuttavia, prima delle nozze, la ragazza riceverà una notizia sconvolgente e deciderà di partire subito per un paese vicino Madrid, nella vecchia casa di Carmen, una donna che rivoluzionerà completamente la sua vita. Scopriremo che, in passato, Carmen era scappata dalla Guinea Spagnola a causa di un evento drammatico e si era trasferita in paese, portando con sé i suoi diari e il ricordo di un amore proibito. Nel frattempo, Julia si fermerà nella residenza che le ha lasciato il suo “nuovo” padre Carlos in paese e conoscerà Elena, la quale, ...