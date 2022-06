Ultime Notizie – Ucraina, Monteduro (Acs): “Chiese trasformate in rifugi, in campo 6.229 religiosi cattolici” (Di sabato 4 giugno 2022) In 100 giorni di guerra, i 6.229 religiosi e religiose cattolici presenti in Ucraina hanno garantito supporto e protezione a donne, bambini e anziani in fuga. Un impegno straordinario, “con spirito comunitario”, mai interrotto. A parlarne con l’Adnkronos è Alessandro Monteduro, direttore di ‘Aiuto alla Chiesa che Soffre’. “I 4.879 religiosi e le 1.350 religiose sono ancora tutti in Ucraina. In questi 100 giorni, a partire dall’inizio del conflitto, hanno avuto la capacità di trasformare tutti le realtà religiose – Chiese, parrocchie, conventi e seminari – in luoghi di rifugio, di accoglienza. Luoghi nei quali alla cura dello spirito, e dunque all’attività pastorale, si è abbinata la cura del fisico, la protezione e ogni tipo di sostegno soprattutto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) In 100 giorni di guerra, i 6.229e religiosepresenti inhanno garantito supporto e protezione a donne, bambini e anziani in fuga. Un impegno straordinario, “con spirito comunitario”, mai interrotto. A parlarne con l’Adnkronos è Alessandro, direttore di ‘Aiuto alla Chiesa che Soffre’. “I 4.879e le 1.350 religiose sono ancora tutti in. In questi 100 giorni, a partire dall’inizio del conflitto, hanno avuto la capacità di trasformare tutti le realtà religiose –, parrocchie, conventi e seminari – in luoghi dio, di accoglienza. Luoghi nei quali alla cura dello spirito, e dunque all’attività pastorale, si è abbinata la cura del fisico, la protezione e ogni tipo di sostegno soprattutto ...

