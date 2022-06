Ucraina | Papa | “Vorrei andare ma devo aspettare momento opportuno”

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Vorrei andare in Ucraina ma devo aspettare il momento opportuno'. Lo ha detto il Papa rispondendo alla domanda di… - Avvenire_Nei : #Ucraina L'appello di #papaFrancesco all'Udienza di oggi. Desta grande preoccupazione il blocco dell’esportazione d… - vaticannews_it : Oksana, giovane mamma #ucraina, reciterà stasera il Rosario con #PapaFrancesco. E' volontaria della comunità di San… - Gab_Si_ : @EagleMassimo @dottcorbelli @elevisconti @mentecritica Nessuno gli chiede di smetterla???? ?? Dal Papa a quasi tutti… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: 'Vorrei andare in Ucraina ma devo aspettare il momento opportuno'. Lo ha detto il Papa rispondendo alla domanda di un bam… -

Di guerra, e di un suo possibile viaggio in, torna a parlareFrancesco: "Mi piacerebbe, aspetto solo il momento più opportuno", ha dichiarato il Pontefice. Intanto dopo la nuova tornata ...Francesco è ancora intenzionato ad andare in. Il Pontefice è tornato a parlare dell'ipotesi di un viaggio nelle zone dove la guerra va avanti da 101 giorni che avrebbe una portata storica.Dopo averne già accennato anche nei mesi scorsi, Papa Francesco è tornato sull'eventualità di un suo viaggio in Ucraina, parlandone nelle scorse ore in occa ...Nel secondo giorno della sua visita in Ucraina, dunque, il Cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione delle Chiese Orientali, è andato a Sighet, a pochi chilometri dal confine, a portare ...