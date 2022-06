Roland Garros 2022 | Iga Swiatek | “Sono ancora più felice rispetto al 2020 | superare la striscia vincente di Serena Williams è speciale”

(Di sabato 4 giugno 2022) Iganon ha tradito le aspettative della vigilia e ha ribadito sul campo il suo status di dominatrice del tennis femminile globale, sconfiggendo nettamente l’americana Coco Gauff per 6-1 6-3 nella finale dele centrando il secondo titolo Slam in carriera (dopo il trionfo a Parigi nel). “È davvero fantastico, molto diverso dal. Mi sento più preparata, più solida. Posso festeggiare un po’ di più. Penso che nella cosa principale che ho sentito fosse la confusione, perché non ho mai creduto al 100% di poter davvero vincere un Grande Slam“, esordisce la 21enne polacca in conferenza stampa dopo il trionfo sul Philippe Chatrier. “Questa volta è stato puro lavoro e puro… non lo so. Proprio con tutto quello che stava succedendo, ...

TENNIS -11:10 Casper Ruud - Emil ...... "Le partite al meglio dei 5 set danno un margine un po' più grande, e io avevo sempre in testa il, volevo presentarmi in forze e pronto proprio qui". NERVI E ALTI RITMI Ruud non ha un ...Tre ore di lotta, una finale clamorosa per qualità, il pubblico che si diverte e la gente venuta da El Salvador impazzita: questo è lo scenario del Court Philippe Chatrier, chiuso per l'occasione da u ...Rafael Nadal non si è detto stupito di trovarsi di fronte il norvegese Casper Ruud nella sua 30esima finale in un torneo del Grand Slam ...