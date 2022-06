Renata Rapposelli | la storia della donna uccisa dal figlio e dall' ex marito

(Di sabato 4 giugno 2022) Ladidal'ex per motivi economici e disprezzo per la figura materna- Per l'omicidio disono stati condannati ilSimone Santoleri, autore materiale del delitto, e l'exGiuseppe, in qualità di complice. Secondo i giudici il movente dell'omicidio va ricercato nel "mai sopito disprezzofigura materna" da parte delera scomparsa nell'ottobre del 2017 e la denuncia fu presentata da alcuni amici, un gruppo religioso che la pittrice frequentava ad Ancona. Un mese dopo, l'11 novembre, il corpo senza vitafu ...

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3 alle 00:25 con la nuova puntata, che si occuperà del processo per l'omicidio di Renata Rapposelli, maturato in una rete di rapporti familiari molto tesi. Renata Rapposelli, una pittrice di 64 anni di Ancona, scompare il 9 ottobre 2017 dopo essere andata a trovare l'ex marito Giuseppe e Simone Santoleri chi sono: ex marito e figlio. Giuseppe e Simone Santoleri, rispettivamente ex marito e figlio di Renata Rapposelli sono stati arrestati dai carabinieri di ancona nel marzo del 2018 per l'omicidio della pittrice