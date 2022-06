Ranieri | «L’europeo è stato una splendida illusione L’Italia ora è tornata nella sua dimensione»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 4 giugno 2022) Il Messaggero intervista Claudiovinto dalun’, dice: in realtà ladella Nazionale è questa. «del 2021 èuna. Un mese fantastico e un successo meritato. Ora è finita la magia e siamo tornatinostra. Ho visto Spagna-Portogallo: ci sono squadre che hanno una qualità superiore e dobbiamo farcene una ragione». Continua: «Mi pare che Mancini abbia capito che la comunicazione è importante non nascondendo le difficoltà che lo attendono. Bisogna parlare chiaro, perché milioni di italiani che seguono la nazionale meritano la verità. Per questo mi è sempre piaciuto lo stile di Percassi: ...