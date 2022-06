Ragusa | va ai domiciliari l’uomo figlio di un boss che uccise i due cuginetti con un Suv La rabbia delle famiglie

(Di sabato 4 giugno 2022) È stato spostato agli arrestiRosario Greco, il conducente del Suv che aveva travolto i dueAlessio e Simone D’Antonio l’11 luglio 2019 a Vittoria, in provincia di. «Siamo arti e delusi, questa è una giustizia ingiusta – ha commentato il padre di Alessio, Alessandro D’Antonio. Non riusciamo a capire quale motivazione possa aver trovato il giudice per concedere i». «È incredibile. Siamo senza parole – continua la famiglia D’Antonio. Ci siamo affidati alla giustizia, non possiamo pensare che a meno di tre anni dalla strage che ci tolse i nostri figli, oggi questo delinquente sia fuori dalla galera. È questa la giustizia che lo Stato italiano riconosce a noi genitori? Tre anni di carcere per aver trucidato due bambini?». Rosario Greco, ...

Advertising

globalistIT : - blogsicilia : #notizie #sicilia Uccise con Suv due cuginetti a Vittoria, concessi i domiciliari - - infoitinterno : Cuginetti travolti e uccisi a Ragusa: ai domiciliari l’uomo che era alla guida del suv - CorriereRagusa : Va ai domiciliari il vittoriese che investì e uccise Alessio e Simone - Vittoria - Corriere di Ragusa - LuciaLaVita1 : RT @MotisiAntonino: Vittoria (Ragusa), travolse e uccise con il Suv due cuginetti: ai domiciliari -

stato spostato agli arrestiRosario Greco, il conducente del Suv che aveva travolto i due cuginetti Alessio e Simone D'Antonio l'11 luglio 2019 a Vittoria, in provincia di. "Siamo arrabbiati e delusi, questa è ...Il processo è di conseguenza da rifare, ma intanto l'uomo è stato sottoposto ai. I 2 cuginetti furono travolti mentre giocavano sotto casa in una stretta via di Vittoria l'11 luglio del ...Era stato condannato per omicidio stradale dopo l’uccisione dei due cuginetti Alessio e Simone D’Antonio, travolti con il suo Suv lanciato a tutta velocità, l’11 luglio 2019, nelle strade di Vittoria ...Va agli arresti domiciliari Rosario Greco, il vittoriese condannato per omicidio stradale per l’uccisione dei due cuginetti Alessio e Simone D’Antonio, morti l’11 luglio del 2019. Greco ha lasciato il ...