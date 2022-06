Pascucci: “Ladispoli oppressa dal cemento. Noi 40 opere pubbliche senza svendere pezzi di città” (Di sabato 4 giugno 2022) Ladispoli – “Il sindaco Grando durante l’ultimo confronto pubblico fra i candidati sindaco di Ladispoli ha affermato di non aver visto affatto tutte queste nuove case spuntare in città come funghi durante il suo mandato. È sorprendente, perché invece i cittadini non hanno visto altro. E i dati confermano che non è solo un’impressione: negli ultimi cinque anni sono state costruiti edifici per 200mila metri cubi circa, con tutto ciò che comporta in termini di disagi legati all’acqua, ai parcheggi e alla rete fognaria”. Così, in una nota il candidato a sindaco di Ladispoli, Alessio Pascucci, che aggiunge: “Inoltre, la realizzazione di circa 5300 metri cubi è avvenuta grazie allo spostamento di cubature. Consigliamo a Grando di farsi un giro per Ladispoli fra una partitella a padel e ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 giugno 2022)– “Il sindaco Grando durante l’ultimo confronto pubblico fra i candidati sindaco diha affermato di non aver visto affatto tutte queste nuove case spuntare income funghi durante il suo mandato. È sorprendente, perché invece i cittadini non hanno visto altro. E i dati confermano che non è solo un’impressione: negli ultimi cinque anni sono state costruiti edifici per 200mila metri cubi circa, con tutto ciò che comporta in termini di disagi legati all’acqua, ai parcheggi e alla rete fognaria”. Così, in una nota il candidato a sindaco di, Alessio, che aggiunge: “Inoltre, la realizzazione di circa 5300 metri cubi è avvenuta grazie allo spostamento di cubature. Consigliamo a Grando di farsi un giro perfra una partitella a padel e ...

