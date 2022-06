Pagelle MotoGP | qualifiche GP Catalogna 2022 | Aleix Espargaro perfetto | Bagnaia quasi Conferma Di Giannantonio

(Di sabato 4 giugno 2022) Ledelledel Gran Premio di, nuovo appuntamento con il Mondiale di. Sul circuito del Montmelò la pole position è andata all’Aprilia di, che per una manciata di millesimi ha avuto la meglio su Francesco. Completa la terza fila Fabio Quartararo su Yamaha, mentre alle sue spalle di piazzano Johan Zarco e Fabio Di, con quest’ultimo che sidopo la prima fila del Mugello. RIVIVI IL LIVE DELLELA GRIGLIA DI PARTENZA COMPLETA Le, voto 10 e lode Semplicemente, sa di essere il favorito per la pole e non smentisce ...

Advertising

sportface2016 : #MotoGP Le pagelle delle qualifiche del #CatalanGP - Moto_it : A Pecco Bagnaia e alla Ducati, la coppia più veloce in pista, vanno i voti più alti . Ma Fabio Quartararo non è da… - aMotoMio : MotoGP Mugello le pagelle: Bagnaia mette sotto tutti - thelastcornerit : Pagelle GP Mugello: Assaggi di mondiale - - Lilith__17 : RT @OA_Sport: #MotoGP, pagelle #ItalianGP 2022: #Bagnaia perfetto, #Quartararo fa il massimo, #Bezzecchi e #Marini sognano, incubo #Miller… -

VEDI ANCHEItalia 2022, Bagnaia torna alla vittoria, ma che Quartararo!Italia 2022, ledel MugelloItalia 2022: l'ordine d'arrivo e i risultati del weekend Test...... NOW, TV8) 12.20 - Gara - Moto2 (SKY, NOW, TV8) 14.00 - Gara -(SKY, NOW, TV8) VEDI ANCHE2022: classifica piloti e costruttoriItalia 2022, ledel Mugello Calendario ...Fernando Alonso manda un messaggio alla Fia: "Vetture troppo pesanti" La monoposto spezzata in due di Mick Schumacher a Monte Carlo fa suonare un campanello d'allarme in Formula 1. Il pilota della Al ...Sesta vittoria per Bagnaia al Mugello. Facciamo un passo indietro, GP di Francia: 3^ vittoria per Bastianini; cerchiamo il precedente vincitore diverso dai suddetti: il campione del mondo Quartararo, ...