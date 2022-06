Oroscopo giornaliero | 4 giugno 2022

(Di sabato 4 giugno 2022) La luna in Leone crea un’utile connessione con Marte in Ariete alle 6:15, ispirando coraggio e fiducia, e potremmo essere particolarmente ansiosi di viziare noi stessi e i nostri cari mentre la luna quadra con Venere in Toro alle 6:47. Saturno retrogrado inizia in Acquario alle 17:47, incoraggiandoci a riflettere sui nostri confini. Potremmo ripensare

Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Oroscopo giornaliero: 3 giugno 2022 #3giugno #oroscopo @CLAUDIA77565778 - Cosmopolitan_IT : Oroscopo del giorno // Venerdì 3 giugno: togliere i pesi dal petto - periodicodaily : Oroscopo giornaliero: 3 giugno 2022 #3giugno #oroscopo @CLAUDIA77565778 - Maryeterngif1 : LA LUNA .OROSCOPO DEL GIORNO - OROSCOPO GIORNALIERO PIU ALMANACCO - zazoomblog : Oroscopo giornaliero: 3 giugno 2022 - #Oroscopo #giornaliero: #giugno -

Periodico Daily - Notizie

Iniziamo il nostro appuntamentodegli Astri del weekend per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 4 giugno 2022. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o ...Iniziamo il nostro appuntamentodegli Astri per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 3 giugno. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del ... Oroscopo giornaliero: 31 maggio 2022 Prima decade bella come una star di Hollywood, e forse anche fortunata. Venere fantastica. Seconda decade in fase rivoluzionaria, pronta ad affrontare i grandi cambiamenti. Terza decade intelligente e ...Più rampanti che mai in questo bel sabato dal clima estivo, a darvi carica oltre all’ormai inossidabile duetto Giove-Marte nel segno, la Luna altrettanto focosa in Leone, con il soffietto del Sole in ...