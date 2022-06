Napoli, cadavere di un uomo ritrovato in un sacco di plastica a Scisciano - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 4 giugno 2022) Carabinieri Napoli, 4 giugno 2022 - Il cadavere di uomo è stato rinvenuto questo pomeriggio 4 giugno 2022 in un fondo agricolo in via Molino a Scisciano, in provincia di Napoli. Il cadavere era all'... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Carabinieri, 4 giugno 2022 - Ildiè stato rinvenuto questo pomeriggio 4 giugno 2022 in un fondo agricolo in via Molino a, in provincia di. Ilera all'...

