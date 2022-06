Mourinho al PSG? Subito smentite le indiscrezioni (Di sabato 4 giugno 2022) che volevano il portoghese nei mirino dei parigini Dall’Inghilterra in giornata erano rimbalzate alcune voci che volevano José Mourinho nel mirino PSG per il dopo Pochettino. In realtà, fa sapere Sky Sport, la posizione dell’allenatore portoghese alla guida del club giallorosso è più che mai salda. Non ci sono infatti segnali all’interno del mondo Roma di un possibile addio, né Mourinho d’altro canto sta pensando a un futuro lontano dalla capitale. Il PSG starebbe invece puntando Christophe Galtier del Nizza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) che volevano il portoghese nei mirino dei parigini Dall’Inghilterra in giornata erano rimbalzate alcune voci che volevano Josénel mirinoper il dopo Pochettino. In realtà, fa sapere Sky Sport, la posizione dell’allenatore portoghese alla guida del club giallorosso è più che mai salda. Non ci sono infatti segnali all’interno del mondo Roma di un possibile addio, néd’altro canto sta pensando a un futuro lontano dalla capitale. Ilstarebbe invece puntando Christophe Galtier del Nizza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

