MotoGP, GP Catalogna 2022. Enea Bastianini 14° in griglia: “Cercherò rimonta, gomme soffrono tanto” (Di sabato 4 giugno 2022) “Quelli davanti secondo me faranno una gara un po’ addormentata, io invece devo far qualcosa di diverso per venire fuori e trovare la rimonta. Le gomme qui soffrono tanto, il grip è minimo e bisognerà essere molto dolci”. Lo ha detto Enea Bastianini, pilota Ducati del team Gresini, dopo le amare qualifiche del GP di Catalunya di MotoGP chiuse anzitempo al Q1 con la quattordicesima casella in griglia di partenza: “Ho cercato di dare il massimo ma non eravamo competitivi. E’ mancata qualcosina alla mattina e poi dell’altro al pomeriggio – ha spiegato il pilota italiano ai microfoni di Sky Sport – Ieri ero andato bene, poi oggi non abbiamo fatto quello step che hanno fatto gli altri. Abbiamo modificato qualcosa, poi siamo tornati indietro. Mi dispiace, ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “Quelli davanti secondo me faranno una gara un po’ addormentata, io invece devo far qualcosa di diverso per venire fuori e trovare la. Lequi, il grip è minimo e bisognerà essere molto dolci”. Lo ha detto, pilota Ducati del team Gresini, dopo le amare qualifiche del GP di Catalunya dichiuse anzitempo al Q1 con la quattordicesima casella indi partenza: “Ho cercato di dare il massimo ma non eravamo competitivi. E’ mancata qualcosina alla mattina e poi dell’altro al pomeriggio – ha spiegato il pilota italiano ai microfoni di Sky Sport – Ieri ero andato bene, poi oggi non abbiamo fatto quello step che hanno fatto gli altri. Abbiamo modificato qualcosa, poi siamo tornati indietro. Mi dispiace, ...

Advertising

sportface2016 : #MotoGP #CatalanGP Enea #Bastianini solo 14° in griglia di partenza, le sua parole dopo le qualifiche - UnioneSarda : MotoGp Catalogna, Espargarò conquista la pole position - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: griglia di partenza, solo l’Aprilia davanti a Bagnaia. Bastianini in qui… - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Catalogna 2022 LIVE: risultati qualifica e griglia di partenza. Aleix Espargarò precede Bagnaia,… - infoitsport : MotoGP Catalogna, Espargaro da record: pole con l'Aprilia su Bagnaia. Quartararo 3° -