Mkhitaryan sceglie l'Inter: il rilancio della Roma non è servito a fargli cambiare idea. Quanto guadagnerà (Di sabato 4 giugno 2022) Niente da fare. Il rilancio tentato in extremis di Tiago Pinto non è servito a convincere Henrikh Mkhitaryan, che ieri pomeriggio ha declinato l'offerta della Roma chiudendo di fatto la sua avventura in giallorosso dopo tre campionati. Non sono bastati i 3.6 milioni di euro più bonus (che lo avrebbero portato a guadagnarne 4.2) messi sul piatto a far cambiare idea all'armeno, che nei piani del club avrebbe dovuto proseguire il percorso iniziato insieme a Mourinho e una squadra che si è sempre definita «una famiglia». Dal suo arrivo nella Capitale, Miky ha percepito 5 milioni di euro all'anno - più 4 di bonus al momento della firma - gli stessi che l'entourage del giocatore ha chiesto al general manager portoghese per continuare a vestire la maglia ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Niente da fare. Iltentato in extremis di Tiago Pinto non èa convincere Henrikh, che ieri pomeriggio ha declinato l'offertachiudendo di fatto la sua avventura in giallorosso dopo tre campionati. Non sono bastati i 3.6 milioni di euro più bonus (che lo avrebbero portato a guadagnarne 4.2) messi sul piatto a farall'armeno, che nei piani del club avrebbe dovuto proseguire il percorso iniziato insieme a Mourinho e una squadra che si è sempre definita «una famiglia». Dal suo arrivo nella Capitale, Miky ha percepito 5 milioni di euro all'anno - più 4 di bonus al momentofirma - gli stessi che l'entourage del giocatore ha chiesto al general manager portoghese per continuare a vestire la maglia ...

