Mascherine | obbligo su mezzi pubblici anche dopo 15 giugno?

(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) –mascherina al chiuso contro il covidil 15in alcuni settori? “Possiamo liberarci dalla mascherina in questa fase in alcuni contesti, credo che vi sarà un orientamento di conferma sul trasporto pubblico, sui treni a lunga percorrenza e forse ma non è detto sugli aerei”. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite del ‘Live In’ di SkyTg24. “La situazione,alla valutazione della cabina di regia di ieri, evidenzia una netta riduzione dell’incidenza cumulativa che si è abbassata a 207 casi su 100mila abitanti; si è abbassato l’indice di trasmissibilità euna riduzione dell’occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive. Gli indicatori sono tutti favorevoli ma non dobbiamo dimenticare che ...

Saranno inoltre sempre tenuti a indossareFfp2 o Ffp3 messi a disposizione dall'amministrazione pubblica organizzatrice. L'vige fino al termine della prova. Anche gli addetti alle ......] Cronaca In Primo Piano Savona Savona, la sindaco Caprioglio sull'delle: 'L'ordinanza da fare è nel momento in cui io ordino qualcosa e posso mettere in condizione i cittadini di ...(Adnkronos) – Obbligo mascherina al chiuso contro il covid anche dopo il 15 giugno in alcuni settori “Possiamo liberarci dalla mascherina in questa fase in alcuni contesti, credo che vi sarà un orien ...Per Matteo Bassetti l'obbigo di mascherina a scuola è una precauzione «fuori dal mondo». Il virologo ha parlato della pandemia da Covid e ha detto la sua sulla ...