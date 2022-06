Makarska: Cocciaretto mette la finale nel mirino (Di sabato 4 giugno 2022) Nel WTA 125k in terra croata la marchigiana si gioca un posto per l’atto conclusivo del torneo con la slovacca Schmiedlova, quinta testa di serie. L’altra semifinale è Noskova-Niemeier Leggi su federtennis (Di sabato 4 giugno 2022) Nel WTA 125k in terra croata la marchigiana si gioca un posto per l’atto conclusivo del torneo con la slovacca Schmiedlova, quinta testa di serie. L’altra semiè Noskova-Niemeier

Makarska: Cocciaretto mette la finale nel mirino

ROMA (ITALPRESS) - Elisabetta Cocciaretto è approdata alle semifinali del "Makarska Open", torneo Wta 125k dotato di un montepremi pari a 115mila dollari, in scena sulla terra rossa della città della costa croata.

ROMA (ITALPRESS) - Esordio vittorioso per Elisabetta Cocciaretto nel "Makarska Open", torneo Wta 125k dotato di un montepremi pari a 115mila dollari, in scena sulla terra rossa della città della costa croata.